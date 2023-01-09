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The New York Times

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Вантажне судно, що возить зерно з України, сіло на мілину в Суецькому каналі - AP

Київ • УНН

 • 536825 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Вантажне судно сіло на мілину в Суецькому каналі біля берегів Єгипту в понеділок, повідомила компанія, яка обслуговує канал, пише УНН з посиланням на AP.

Вантажне судно, що возить зерно з України, сіло на мілину в Суецькому каналі - AP

Було не відразу зрозуміло, чи вплинув інцидент на рух каналом.

Деталі

Агентство Leth повідомило, що судно MV Glory село на мілину неподалік міста Кантара в провінції Ісмаїлія біля Суецького каналу. Фірма заявила, що буксири намагалися зняти судно з мілини.

Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що спричинило те, що судно сіло на мілину. Однак, у деяких частинах Єгипту, зокрема в його північних провінціях, у неділю прокотилася хвиля поганої погоди.

Дані супутникового стеження, проаналізовані Associated Press, показали, що Glory знаходиться на односмуговій ділянці Суецького каналу на південь від Порт-Саїда на Середземному морі.

Спільний координаційний центр зазначив, що Glory перевозить понад 65 000 тонн кукурудзи з України до Китаю, пише видання.

3 січня Glory, як вказано, була проінспектована Спільним координаційним центром неподалік Стамбула. До складу центру входять російські, турецькі, українські співробітники та співробітники Організації Об'єднаних Націй.

Доповнення

Це не перше судно, що сіло на мілину на цьому важливому водному шляху. Величезний контейнеровоз Ever Given під панамським прапором у березні 2021 року врізався у берег на односмуговій ділянці каналу, заблокувавши водний шлях на шість днів.

Блокування створило величезний затор з суден, що затримувало 9 мільярдів доларів у світовій торгівлі і напружувало ланцюжки поставок, на які і так вплинула пандемія коронавірусу.

Glory має довжину 225 метрів. Було неясно, чи судно застрягло в каналі, як Ever Given, що ускладнило звільнення цього судна.

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