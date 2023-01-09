Грузовое судно, возящее зерно из Украины, село на мель в Суэцком канале - AP
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Грузовое судно село на мель в Суэцком канале у берегов Египта в понедельник, сообщила компания, обслуживающая канал, пишет УНН со ссылкой на AP.
Было не сразу понятно, повлиял ли инцидент на движение по каналу.
Детали
Агентство Leth сообщило, что судно MV Glory село на мель недалеко от города Кантара в провинции Исмаилия возле Суэцкого канала. Фирма заявила, что буксиры пытались снять судно с мели.
Официальные лица не сообщили подробностей о том, что привело к тому, что судно село на мель. Однако, в некоторых частях Египта, в частности в северных провинциях, в воскресенье прокатилась волна плохой погоды.
Данные спутникового слежения, проанализированные Associated Press, показали, что Glory находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида на Средиземном море.
Совместный координационный центр отметил, что Glory перевозит более 65 000 тонн кукурузы из Украины в Китай, пишет издание.
3 января Glory, как указано, была проинспектирована Совместным координационным центром недалеко от Стамбула. В состав центра входят российские, турецкие, украинские сотрудники и сотрудники Организации Объединенных Наций.
Дополнение
Это не первое судно, севшее на мель на этом важном водном пути. Огромный контейнеровоз Ever Given под панамским флагом в марте 2021 года врезался в берег на однополосном участке канала, заблокировав водный путь на шесть дней.
Блокировка создала огромную пробку из судов, что задерживало 9 миллиардов долларов в мировой торговле и напрягало цепочки поставок, на которые и так повлияла пандемия коронавируса.
Glory имеет длину 225 метров. Было неясно, застряло ли судно в канале, как Ever Given, что затруднило освобождение этого судна.