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Грузовое судно, возящее зерно из Украины, село на мель в Суэцком канале - AP

Киев • УНН

 • 536825 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Грузовое судно село на мель в Суэцком канале у берегов Египта в понедельник, сообщила компания, обслуживающая канал, пишет УНН со ссылкой на AP.

Грузовое судно, возящее зерно из Украины, село на мель в Суэцком канале - AP

Было не сразу понятно, повлиял ли инцидент на движение по каналу.

Детали

Агентство Leth сообщило, что судно MV Glory село на мель недалеко от города Кантара в провинции Исмаилия возле Суэцкого канала. Фирма заявила, что буксиры пытались снять судно с мели.

Официальные лица не сообщили подробностей о том, что привело к тому, что судно село на мель. Однако, в некоторых частях Египта, в частности в северных провинциях, в воскресенье прокатилась волна плохой погоды.

Данные спутникового слежения, проанализированные Associated Press, показали, что Glory находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида на Средиземном море.

Совместный координационный центр отметил, что Glory перевозит более 65 000 тонн кукурузы из Украины в Китай, пишет издание.

3 января Glory, как указано, была проинспектирована Совместным координационным центром недалеко от Стамбула. В состав центра входят российские, турецкие, украинские сотрудники и сотрудники Организации Объединенных Наций.

Дополнение

Это не первое судно, севшее на мель на этом важном водном пути. Огромный контейнеровоз Ever Given под панамским флагом в марте 2021 года врезался в берег на однополосном участке канала, заблокировав водный путь на шесть дней.

Блокировка создала огромную пробку из судов, что задерживало 9 миллиардов долларов в мировой торговле и напрягало цепочки поставок, на которые и так повлияла пандемия коронавируса.

Glory имеет длину 225 метров. Было неясно, застряло ли судно в канале, как Ever Given, что затруднило освобождение этого судна.

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