Застрявшее в Суэцком канале грузовое судно сняли с мели
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Управление Суэцкого канала заявило в понедельник, что грузовое судно, которое село на мель на этом водном пути, было снято с мели, пишет УНН.
Цитата
"Судно MV Glory было снято с мели буксирами управления Суэцкого канала", - сообщает в Twitter компания по обслуживанию канала Leth.
Детали
Как сообщается, 21 судно, следующее в южном направлении по Суэцкому каналу, начнет или возобновит свой транзит. Ожидается, что колонна возобновит движение в 11:00 по местному времени.
"Ожидаются лишь незначительные задержки", - отметили в компании.
Дополнение
Leth ранее сообщила, что судно MV Glory село на мель в Суэцком канале недалеко от города Кантара в египетской провинции Исмаилия. Компания заявила, что три буксира канала работали, чтобы снять судно с мели.
Официальные лица не сообщили подробностей о том, что привело к тому, что судно село на мель.
Совместный координационный центр отметил, что Glory перевозит более 65 000 тонн кукурузы из Украины в Китай, сообщило AP. 3 января Glory, как указано, было проинспектировано Совместным координационным центром недалеко от Стамбула.