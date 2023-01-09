Застрявшее в Суэцком канале грузовое судно сняли с мели

Цитата

"Судно MV Glory было снято с мели буксирами управления Суэцкого канала", - сообщает в Twitter компания по обслуживанию канала Leth.

Детали

Как сообщается, 21 судно, следующее в южном направлении по Суэцкому каналу, начнет или возобновит свой транзит. Ожидается, что колонна возобновит движение в 11:00 по местному времени.

"Ожидаются лишь незначительные задержки", - отметили в компании.

Дополнение

Leth ранее сообщила, что судно MV Glory село на мель в Суэцком канале недалеко от города Кантара в египетской провинции Исмаилия. Компания заявила, что три буксира канала работали, чтобы снять судно с мели.

Официальные лица не сообщили подробностей о том, что привело к тому, что судно село на мель.

Совместный координационный центр отметил, что Glory перевозит более 65 000 тонн кукурузы из Украины в Китай, сообщило AP. 3 января Glory, как указано, было проинспектировано Совместным координационным центром недалеко от Стамбула.