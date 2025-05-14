Застій на ринку нерухомості: весняний сезон продажу житла у США не виправдав очікувань

Весна зазвичай вважається гарячою порою для продажу нерухомості в США: на ринок виходять нові покупці та продавці. Але цього року ситуація інша: кількість підписаних контрактів на купівлю житла стала найнижчою з часів локдауну у 2020 році. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Згідно з сезонно скоригованими даними Redfin Corp кількість підписаних контрактів була найнижчою за місяць з часів карантину через Covid у 2020 році. Кількість угод зменшилася на 3% порівняно з квітнем минулого року, що вже вважається низьким показником.

Як зазначає видання, при цьому кількість будинків, виставлених на продаж, навпаки, зросла - до найвищого рівня з 2019 року.

Водночас попри більшу пропозицію, ціни майже не ростуть: у середньому подорожчання склало лише 1,4% за рік, тоді як торік це було близько 6%.

Високі іпотечні ставки зробили житло менш доступним, тому як ідеться у публікації, весняного пожвавлення на ринку не сталося.

Додаткову невпевненість створюють коливання на фондовому ринку та економічні чинники, зокрема наслідки торгівельної політики Дональда Трампа. Як результат - ні покупці, ні продавці не квапляться зазначає видання.

Ця весна - щось на зразок хлипкої спекуляції. У найближчому майбутньому ви перебуваєте на найнижчому рівні активності, поки щось остаточно не станеться з економікою та ставками - каже економіст Redfin Шехар’яр Бохарі.

Де подорожчало житло

Втім, ситуація залежить від регіону. Наприклад, на північному сході та в Середньому Заході США мала кількість пропозицій щодо продажу житла. Лідером за зростанням цін стала агломерація Ньюарка (штат Нью-Джерсі), де житло подорожчало на 13%. У Клівленді ціни зросли майже на 12%, а в Мілуокі - на 9,7%.

А от Флорида нині переживає спад. Після напливу покупців під час пандемії попит суттєво знизився. До того ж різко зросли витрати на страхування та обслуговування житла. Через це, як зазначає видання, забудовники змушені знижувати ціни, пропонувати вигідні умови іпотеки та інші бонуси.

Особливо помітне падіння зафіксували в Маямі: кількість підписаних контрактів у квітні там зменшилася на 23% у порівнянні з минулим роком — це найбільше скорочення в США. Подібна ситуація спостерігається у Форт-Лодердейлі, Вест-Палм-Біч і Тампі.

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