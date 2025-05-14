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Застой на рынке недвижимости: весенний сезон продажи жилья в США не оправдал ожиданий

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Весенний сезон продажи жилья в США показал самое низкое количество подписанных контрактов с 2020 года, несмотря на рост предложения. Наибольшее падение зафиксировано во Флориде.

Застой на рынке недвижимости: весенний сезон продажи жилья в США не оправдал ожиданий

Весна обычно считается горячей порой для продажи недвижимости в США: на рынок выходят новые покупатели и продавцы. Но в этом году ситуация иная: количество подписанных контрактов на покупку жилья стало самым низким со времен локдауна в 2020 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно сезонно скорректированным данным Redfin Corp, количество подписанных контрактов было самым низким за месяц со времен карантина из-за Covid в 2020 году. Количество сделок уменьшилось на 3% по сравнению с апрелем прошлого года, что уже считается низким показателем.

Как отмечает издание, при этом количество домов, выставленных на продажу, наоборот, выросло - до самого высокого уровня с 2019 года.

В то же время, несмотря на большее предложение, цены почти не растут: в среднем подорожание составило всего 1,4% за год, тогда как в прошлом году это было около 6%.

Высокие ипотечные ставки сделали жилье менее доступным, поэтому, как говорится в публикации, весеннего оживления на рынке не произошло.

Дополнительную неуверенность создают колебания на фондовом рынке и экономические факторы, в частности, последствия торговой политики Дональда Трампа. Как результат - ни покупатели, ни продавцы не торопятся, отмечает издание.

Эта весна - что-то вроде хлипкой спекуляции. В ближайшем будущем вы находитесь на самом низком уровне активности, пока что-то окончательно не произойдет с экономикой и ставками

- говорит экономист Redfin Шехарьяр Бохари.

Где подорожало жилье

Впрочем, ситуация зависит от региона. Например, на северо-востоке и в Среднем Западе США малое количество предложений по продаже жилья. Лидером по росту цен стала агломерация Ньюарка (штат Нью-Джерси), где жилье подорожало на 13%. В Кливленде цены выросли почти на 12%, а в Милуоки - на 9,7%.

А вот Флорида сейчас переживает спад. После наплыва покупателей во время пандемии спрос существенно снизился. К тому же резко выросли расходы на страхование и обслуживание жилья. Из-за этого, как отмечает издание, застройщики вынуждены снижать цены, предлагать выгодные условия ипотеки и другие бонусы.

Особенно заметное падение зафиксировали в Майами: количество подписанных контрактов в апреле там уменьшилось на 23% по сравнению с прошлым годом - это самое большое сокращение в США. Подобная ситуация наблюдается в Форт-Лодердейле, Вест-Палм-Бич и Тампе.

Американская мечта со скидкой: пять штатов, где цены на жилье "не кусаются"13.05.25, 09:33 • 2528 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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