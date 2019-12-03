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Засідання РНБО за участю Зеленського відбудеться завтра - Офіс Президента

Засідання РНБО за участю Зеленського відбудеться завтра - Офіс Президента

Київ • УНН

 • 21998 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Засідання Ради національної безпеки та оборони України за участі Президента Володимира Зеленського перед зустріччю у "нормандському форматі" відбудеться у середу, 4 грудня. Про це кореспонденту УНН повідомили в Офісі Президента України.

"Сьогодні відбудеться робоча зустрічі, а завтра – РНБО за участі Президента", - повідомили в ОПУ.

Зазначимо, раніше сьогодні, 3 грудня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про намір Президента скликати засідання РНБО.

Нагадаємо, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Востаннє зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Українські Національні Новини

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