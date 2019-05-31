Засідання РНБО щодо енергобезпеки: що обговорювали

Так, під час наради він нагадав, що відвідав шахту "Лісова" у Львівській області, де загинули двоє гірників.

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"Два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля". Нещодавно загинули 17 шахтарів на шахті "Східкарбон" біля Луганська. Це все наші люди. Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали", – сказав Глава держави.

Зазначено, що сьогодні проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а за два тижні будуть ухвалені відповідні рішення.

Крім того, Зеленський констатував, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Також українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел, зазначили в АП.

"Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", – заявив Зеленський.

Президент також нагадав, що одним із зобов’язань України перед Євросоюзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що РНБО розгляне проблеми у вугільній галузі.

Пізніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики.

Також нагадаємо, що 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.