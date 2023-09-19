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Засідання "Рамштайн" розпочалося: його відкрив голова Пентагону

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині в офлайн-форматі розпочалося 15-те засідання Контактної групи з оборони України, повідомляє УНН із посиланням на міністерство оборони США.

Деталі

Засідання “Рамштайн” відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Він виступив зі вступним словом.

Україну на сьогоднішній зустрічі представляє новий міністр оборони Рустем Умєров, призначення якого Верховна Рада погодила 6 вересня.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 19 вересня на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині відбудеться 15-те засідання Контактної групи з оборони України.

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