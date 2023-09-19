Засідання "Рамштайн" розпочалося: його відкрив голова Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині в офлайн-форматі розпочалося 15-те засідання Контактної групи з оборони України, повідомляє УНН із посиланням на міністерство оборони США.
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Засідання “Рамштайн” відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Він виступив зі вступним словом.
Україну на сьогоднішній зустрічі представляє новий міністр оборони Рустем Умєров, призначення якого Верховна Рада погодила 6 вересня.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 19 вересня на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині відбудеться 15-те засідання Контактної групи з оборони України.