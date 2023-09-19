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Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября на авиабазе “Рамштайн” в Германии в офлайн-формате началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины, сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны США.

Детали

Заседание “Рамштайн” открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он выступил со вступительным словом.

Украину на сегодняшней встрече представляет новый министр обороны Рустем Умеров, назначение которого Верховная Рада согласовала 6 сентября.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 19 сентября на авиабазе “Рамштайн” в Германии состоится 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины.

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