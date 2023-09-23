Засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України: про що говоритимуть учасники
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна на зустрічі донорів у Києві обговорить з партнерами три ключові питання: фінансування дефіциту бюджету, потреби швидкого відновлення країни на 2024 рік та можливість формування єдиної карти реформ. Про це повідомив на засіданні уряду премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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26 вересня в Києві відбудеться засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. До керівного комітету платформи входять союзники України із країн G7 та Європейського Союзу, а його співголовою від нашої держави є віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Ключові питання, які будуть розглядатись на засіданні Платформи.
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“Перше — це допомога з фінансуванням дефіциту бюджету. Потрібно дати партнерам розуміння про нинішню фінансову ситуацію, про бюджет на 2024 рік, про видатки Уряду. Очікуємо від партнерів у 2024 році підтримку на рівні не менше, ніж у 2023 році. Це близько 42 млрд доларів. Тут потрібна щоденна та кропітка робота з усіма нашими союзниками, аби залучити цю суму”, - сказав Шмигаль.
Другим питанням для обговорення під час засідання будуть потреби швидкого відновлення України на 2024 рік.
“Продовжуємо працювати за п’ятьма напрямами: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури, допомога приватному сектору. Потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до 15 млрд доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік”, - повідомив Шмигаль.
У цьому питання Україна розраховує на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, USAID, Японського агентства міжнародного співробітництва та інших.
“Також необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ. Тобто привести вимоги отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту та плану реформ для України, який впроваджуватиме наша держава на шляху до ЄС”, - додав Шмигаль.
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