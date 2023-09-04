Дефіціит держбюджету за 8 місяців склав майже 750 млрд грн - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За вісім місяців 2023 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом 749,8 млрд гривень проти запланованого на період 1 237,4 млрд гривень. Державні запозичення склали 1 120,6 млрд грн, повідомляє Мінфін, передає УНН.
Деталі
За оперативними даними ДКСУ за січень-серпень 2023 року касові видатки державного бюджету становили 2 377,0 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1 887,7 млрд грн, або 93% від розпису звітного періоду.
За підсумками січня-серпня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 655,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
За вісім місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 714,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-серпень 2023 року дефіциту у сумі 1 237,4 млрд гривень.
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Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – серпень 2023 року становили 1 120,6 млрд грн, або 88,2 % від запланованих на цей період.
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 351,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 106,5 млрд грн (2 191,1 млн доларів та 660,9 млн євро).
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При цьому, шляхом випуску військових ОВДП залучено 160,2 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 769,3 млрд грн (або $21,0 млрд)
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень – серпень 2023 року склали 301,5 млрд грн (95,7% плану), платежі з обслуговування – 159,7 млрд грн (94,2 % плану).
Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень – серпень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.
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