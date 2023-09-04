Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил почти 750 млрд грн - Минфин

ukru
15:57 • 29134 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 68545 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 88438 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 70762 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 72533 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106803 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129423 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163101 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194596 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137116 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 31702 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 26650 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103133 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 88878 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 72234 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163104 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194600 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137671 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144415 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 18000 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 72234 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118155 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154081 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161071 просмотра
Актуальное
Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил почти 750 млрд грн - Минфин

Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил почти 750 млрд грн - Минфин

Киев • УНН

 • 452095 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За восемь месяцев 2023 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом 749,8 млрд гривен против запланированного на период 1 237,4 млрд гривен. Государственные заимствования составили 1 120,6 млрд грн, сообщает Минфин, передает УНН.

Детали

За восемь месяцев 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 714,6 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 749,8 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-август 2023 года дефицита в сумме 1 237,4 млрд гривен.

По оперативным данным ГКСУ за январь-август 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 2 377,0 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 887,7 млрд грн, или 93% от росписи отчетного периода.

По итогам января-августа 2023 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 655,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефицит госбюджета за семь месяцев превысил полтриллиона

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – август 2023 года составили 1 120,6 млрд грн, или 88,2 % от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 351,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 106,5 млрд грн (2 191,1 млн долларов и 660,9 млн евро).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госбюджет за полгода свели с дефицитом в более 476 млрд грн

При этом, путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 160,2 млрд грн. Из внешних источников поступило 769,3 млрд грн (или $21,0 млрд) Платежи по погашению государственного долга за январь – август 2023 года составили 301,5 млрд грн (95,7% плана), платежи по обслуживанию – 159,7 млрд грн (94,2% плана).

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь – август 2023 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госбюджет за август пополнился на 124,7 млрд гривен - в Минфине рассказали откуда деньги

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы