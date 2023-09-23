Заседание Руководящего комитета Многосторонней координационной платформы доноров для Украины: о чем будут говорить участники
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина на встрече доноров в Киеве обсудит с партнерами три ключевых вопроса: финансирование дефицита бюджета, потребности быстрого восстановления страны на 2024 год и возможность формирования единой карты реформ. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
26 сентября в Киеве состоится заседание Руководящего комитета Многосторонней координационной платформы доноров для Украины. В руководящий комитет платформы входят союзники Украины из стран G7 и Европейского Союза, а его сопредседателем от нашего государства является вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков. Ключевые вопросы, которые будут рассматриваться на заседании Платформы.
Цитата
“Первое — это помощь с финансированием дефицита бюджета. Нужно дать партнерам понимание о нынешней финансовой ситуации, о бюджете на 2024 год, о расходах Правительства. Ожидаем от партнеров в 2024 году поддержку на уровне не меньше, чем в 2023 году. Это около 42 млрд долларов. Здесь нужна ежедневная и кропотливая работа со всеми нашими союзниками, чтобы привлечь эту сумму”, - сказал Шмыгаль.
Вторым вопросом для обсуждения во время заседания будут потребности быстрого восстановления Украины на 2024 год.
“Продолжаем работать по пяти направлениям: энергетика, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры, помощь частному сектору. Потребности быстрого восстановления Украины остаются на уровне до 15 млрд долларов. В этом году было профинансировано лишь часть потребностей, остальные расходы переходят на 2024 год”, - сообщил Шмыгаль.
В этом вопросе Украина рассчитывает на поддержку международных финансовых организаций и агентств, в частности Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, USAID, Японского агентства международного сотрудничества и других.
“Также необходимо обсудить с партнерами возможность формирования единой карты реформ. То есть привести требования получения финансовой помощи от различных доноров к единому инструменту и плану реформ для Украины, который будет внедрять наше государство на пути в ЕС”, - добавил Шмыгаль.
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