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Зарплатня головного архітектора Києва зросла вдвічі

Зарплатня головного архітектора Києва зросла вдвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Міський голова Віталій Кличко видав розпорядження, згідно з яким зарплатня головного архітектора Олександра Свистунова збільшиться майже вдвічі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт КМДА.

За інтенсивність праці директор Департаменту містобудування та архітектури має отримувати надбавку 70% від свого окладу й 20% — за “виконання особливо важливої роботи”. Згідно з інформацією на сайті КМДА офіційна зарплатня головного архітектора Києва становила 6 892 гривень.

Олександр Свистунов переміг у конкурсі на посаду головного архітектора Києва восени 2016 року.

Як повідомляв УНН, у Києві за нечищені дахи складені протоколи на 40 підприємств.

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