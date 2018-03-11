Зарплатня головного архітектора Києва зросла вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міський голова Віталій Кличко видав розпорядження, згідно з яким зарплатня головного архітектора Олександра Свистунова збільшиться майже вдвічі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт КМДА.
За інтенсивність праці директор Департаменту містобудування та архітектури має отримувати надбавку 70% від свого окладу й 20% — за “виконання особливо важливої роботи”. Згідно з інформацією на сайті КМДА офіційна зарплатня головного архітектора Києва становила 6 892 гривень.
Олександр Свистунов переміг у конкурсі на посаду головного архітектора Києва восени 2016 року.
Як повідомляв УНН, у Києві за нечищені дахи складені протоколи на 40 підприємств.