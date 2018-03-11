Зарплата главного архитектора Киева выросла вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Мэр Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому зарплата главного архитектора Александра Свистунова увеличится почти вдвое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
За интенсивность труда директор Департамента градостроительства и архитектуры должен получать надбавку 70% от своего оклада и 20% — за “выполнение особо важной работы”. Согласно информации на сайте КГГА официальная зарплата главного архитектора Киева составила 6892 гривен.
Александр Свистунов победил в конкурсе на должность главного архитектора Киева осенью 2016 года.
Как сообщал УНН, в Киеве за нечищеные крыши составлены протоколы на 40 предприятий.