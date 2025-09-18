$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 21226 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 30537 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 20363 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 18685 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 28461 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15612 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 47544 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44207 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33524 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Зарізав знайомих і приховав тіла у підвалі: киянина судитимуть за подвійне вбивство

Київ • УНН

 • 2794 перегляди

37-річний киянин постане перед судом за умисне вбивство двох знайомих. Після сварки він зарізав чоловіка та жінку, а їхні тіла приховав у підвалі будинку.

Зарізав знайомих і приховав тіла у підвалі: киянина судитимуть за подвійне вбивство

37-річному мешканцю Києва загрожує довічне ув’язнення за вбивство знайомих чоловіка та жінки. Після сварки він зарізав обох і приховав тіла у підвалі будинку у Святошинському районі, пише УНН із посиланням на Київську прокуратуру.

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 37-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох його знайомих – чоловіка та жінки 

- йдеться у дописі.

Деталі

Слідство встановило, що чоловік винаймав житло разом із вбитою жінкою, а також товаришував із вбитим чоловіком. В день скоєння злочину між ним та його знайомими виникла сварка, під час якої обвинувачений зарізав обох.

Після цього чоловік сховав тіла у підвалі будинку у Святошинському районі, де мешкав, намагаючись таким чином приховати злочин. Наразі обвинувачений під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі 

- додали прокурори.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок 17.09.25, 12:16 • 37305 переглядiв

Альона Уткіна

Київ