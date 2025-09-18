Зарізав знайомих і приховав тіла у підвалі: киянина судитимуть за подвійне вбивство

37-річному мешканцю Києва загрожує довічне ув’язнення за вбивство знайомих чоловіка та жінки. Після сварки він зарізав обох і приховав тіла у підвалі будинку у Святошинському районі, пише УНН із посиланням на Київську прокуратуру.

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 37-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох його знайомих – чоловіка та жінки - йдеться у дописі.

Деталі

Слідство встановило, що чоловік винаймав житло разом із вбитою жінкою, а також товаришував із вбитим чоловіком. В день скоєння злочину між ним та його знайомими виникла сварка, під час якої обвинувачений зарізав обох.

Після цього чоловік сховав тіла у підвалі будинку у Святошинському районі, де мешкав, намагаючись таким чином приховати злочин. Наразі обвинувачений під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі - додали прокурори.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок