Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство

37-летнему жителю Киева грозит пожизненное заключение за убийство знакомых мужчины и женщины. После ссоры он зарезал обоих и спрятал тела в подвале дома в Святошинском районе, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины по факту умышленного убийства двух его знакомых – мужчины и женщины - говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что мужчина снимал жилье вместе с убитой женщиной, а также дружил с убитым мужчиной. В день совершения преступления между ним и его знакомыми возникла ссора, во время которой обвиняемый зарезал обоих.