Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство
Киев • УНН
37-летний киевлянин предстанет перед судом за умышленное убийство двух знакомых. После ссоры он зарезал мужчину и женщину, а их тела спрятал в подвале дома.
37-летнему жителю Киева грозит пожизненное заключение за убийство знакомых мужчины и женщины. После ссоры он зарезал обоих и спрятал тела в подвале дома в Святошинском районе, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.
Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины по факту умышленного убийства двух его знакомых – мужчины и женщины
Детали
Следствие установило, что мужчина снимал жилье вместе с убитой женщиной, а также дружил с убитым мужчиной. В день совершения преступления между ним и его знакомыми возникла ссора, во время которой обвиняемый зарезал обоих.
После этого мужчина спрятал тела в подвале дома в Святошинском районе, где проживал, пытаясь таким образом скрыть преступление. Сейчас обвиняемый под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы