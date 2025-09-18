$41.190.02
12:49
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 19710 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 28951 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 19445 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 17995 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 27691 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15466 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 46930 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44060 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33471 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

37-летний киевлянин предстанет перед судом за умышленное убийство двух знакомых. После ссоры он зарезал мужчину и женщину, а их тела спрятал в подвале дома.

Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство

37-летнему жителю Киева грозит пожизненное заключение за убийство знакомых мужчины и женщины. После ссоры он зарезал обоих и спрятал тела в подвале дома в Святошинском районе, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины по факту умышленного убийства двух его знакомых – мужчины и женщины 

- говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что мужчина снимал жилье вместе с убитой женщиной, а также дружил с убитым мужчиной. В день совершения преступления между ним и его знакомыми возникла ссора, во время которой обвиняемый зарезал обоих.

После этого мужчина спрятал тела в подвале дома в Святошинском районе, где проживал, пытаясь таким образом скрыть преступление. Сейчас обвиняемый под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы 

- добавили прокуроры.

Алена Уткина

