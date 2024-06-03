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Запропонована ЄС заборона на перевалку російського СПГ не створює проблем для Азії - єврокомісар

Запропонована ЄС заборона на перевалку російського СПГ не створює проблем для Азії - єврокомісар

Київ • УНН

 • 21124 перегляди

Пропоновані нові європейські санкції, спрямовані на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ), навряд чи вплинуть на азіатських покупців, заявила журналістам у Токіо в понеділок єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Пропоновані нові європейські санкції, спрямовані на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ), навряд чи вплинуть на азіатських покупців, заявила журналістам у Токіо в понеділок єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У межах 14-го пакету санкцій проти росії через війну з Україною Євросоюз запропонував заборонити послуги з перевантаження потужностями ЄС для перевалки російського СПГ до третіх країн. Це не впливає на імпорт до ЄС.

ЄС також заборонить нові інвестиції та надання товарів, технологій та послуг операторами ЄС для завершення проектів СПГ, що будуються, таких як "Арктик СПГ" та "Мурманськ СПГ".

"Це не створить проблем для азіатських споживачів: ринок СПГ зараз є ліквідним ринком, і заміщення обсягів можливе, навіть якщо росія не знайде альтернативних транспортних засобів", - сказала Сімсон.

За словами дипломатів, такі країни, як Бельгія, Німеччина та Франція, звернулися до Єврокомісії з проханням оцінити, чи може заборона вдарити по російській економіці більше, ніж по ЄС.

Сімсон сказала, що Єврокомісія надала своїм державам-членам "усі необхідні дані" про те, що ця пропозиція не вплине на світові ринки.

"Це означає лише те, що росії доведеться використовувати альтернативні судна для обслуговування своїх клієнтів із третіх країн, що буде дорожчим для росії, але в іншому випадку вона не прибере обсяги зі світових ринків", - додала вона.

Дипломати заявили, що поспішають привести до ладу 14-й пакет санкцій до того, як Угорщина стане головувати у ЄС у липні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує зв'язки з президентом росії володимиром путіним, раніше намагався заблокувати допомогу Україні та обмеження щодо москви.

"Я не сумніваюся, що Угорщина думає дуже конструктивно, особливо тому, що Угорщина є країною, яка не має виходу до моря, і рішення про перевалку аж ніяк не вплинуть на її економіку", - сказала Сімсон.

У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ08.05.24, 19:45 • 21692 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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