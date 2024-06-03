Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  7635 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  26659 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  33534 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  78734 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  106604 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110083 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172249 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163129 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162139 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149001 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Новости по теме
Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

  •  1170 просмотра
В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

  •  1607 просмотра
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Эксклюзив

  •  5248 просмотра
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

  •  1549 просмотра
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

  •  2443 просмотра
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

  •  3163 просмотра
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

  •  5290 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  23307 просмотра
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

  •  6714 просмотра
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

  •  6384 просмотра

Популярные

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  68313 просмотра
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

  •  106173 просмотра
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

  •  104762 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

  •  106048 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

  •  106657 просмотра

Публикации

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  26121 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  39690 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

  •  78430 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  60082 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  68313 просмотра

Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

Предлагаемые новые европейские санкции, направленные на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ), вряд ли повлияют на азиатских покупателей, заявила журналистам в Токио в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Экономика •   •  1170 просмотра
Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

Супруги из Нью-Йорка, занимаясь «магнитной рыбалкой» в озере, вытащили сейф из 100 000 долларов, которые им разрешили оставить.

Новости Мира •   •  1607 просмотра
В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных. На этот раз налоговики начали требовать документы, которые обычно изучают во время налоговых проверок.

Экономика •   •  5248 просмотра
Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

За последние три дня российские военные самолеты случайно сбросили три фугасные авиабомбы в Белгородской области России, сообщений о пострадавших не поступало.

Новости Мира •   •  1549 просмотра
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

Окончательный вариант нового украинского правописания может быть обнародован в конце этого года после доработки.

Общество •   •  2443 просмотра
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне обстреляли село в Херсонской области, повредив школу и разрушив жилой дом, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  3163 просмотра
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Зеленский примет участие в саммите G7, где ключевыми темами станут увеличение оборонной поддержки, создание коалиции истребителей и ускорение поставок F-16 и систем ПВО.

Война •   •  5290 просмотра
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

С 2022 года Conflict Armament Research (CAR) опубликовала тринадцать публичных отчетов, в которых излагаются исследования различных видов вооружений, которые использовались Россией на территории Украины, в частности, российские, иранские и северокорейские системы вооружения.

публикации •   •  23307 просмотра
Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

20-летняя сотрудница полиции из Ровно фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.

Криминал и ЧП •   •  6714 просмотра
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом значительно сократился из-за проблем с логистикой и нехватки водителей, вызванных мобилизацией, в то время как экспорт через Черное море, Дунай и железнодорожным транспортом улучшился.

Экономика •   •  6384 просмотра
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп