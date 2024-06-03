Предложенный запрет на перевалку российского СПГ не создает проблем для Азии - еврокомиссар

Предлагаемые новые европейские санкции, направленные на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ), вряд ли повлияют на азиатских покупателей, заявила журналистам в Токио в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В рамках 14-го пакета санкций против россии из-за войны с Украиной Евросоюз предложил запретить услуги по перегрузке мощностями ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны. Это не влияет на импорт в ЕС.

ЕС также запретит новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг операторами ЕС для завершения строящихся проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ" и "Мурманск СПГ".

"Это не создаст проблем для азиатских потребителей: рынок СПГ сейчас является ликвидным рынком, и замещение объемов возможно, даже если россия не найдет альтернативных транспортных средств", - сказала Симсон.

По словам дипломатов, такие страны, как Бельгия, Германия и Франция, обратились к Еврокомиссии с просьбой оценить, может ли запрет ударить по российской экономике больше, чем по ЕС.

Симсон сказала, что Еврокомиссия предоставила своим государствам-членам "все необходимые данные" о том, что это предложение не повлияет на мировые рынки.

"Это означает лишь то, что россии придется использовать альтернативные суда для обслуживания своих клиентов из третьих стран, что будет дороже для россии, но в противном случае она не уберет объемы с мировых рынков", - добавила она.

Дипломаты заявили, что спешат привести в порядок 14-й пакет санкций до того, как Венгрия станет председательствовать в ЕС в июле. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий связи с президентом россии владимиром путиным, ранее пытался заблокировать помощь Украине и ограничения в отношении москвы.

"Я не сомневаюсь, что Венгрия думает очень конструктивно, особенно потому, что Венгрия является страной, не имеющей выхода к морю, и решения о перевалке отнюдь не повлияют на ее экономику", - сказала Симсон.

В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ