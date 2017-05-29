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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Запорізькому правоохоронцю загрожує 12 років за розбійний напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Співробітнику одного з виправних центрів Управління державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області загрожує до 12 років позбавлення волі за грабіж та розбійний напад. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Запорізькому правоохоронцю загрожує 12 років за розбійний напад

Правоохоронці завершили досудове розслідування та спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно співробітника одного з виправних центрів УДПтС України в Запорізькій області, який обвинувачується у вчиненні грабежу то розбою.

Так, у лютому та березні поточного року правоохоронець проник до житла двох жінок похилого віку, де вчинив грабіж та розбійний напад відповідно. Злочинця затримано на місці вчинення злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення вищевказаних злочинів правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у Києві затримали зловмисників, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн.

Українські Національні Новини

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