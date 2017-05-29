Запорожском правохранителю грозит 12 лет за разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сотруднику одного из исправительных центров Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области грозит до 12 лет лишения свободы за грабеж и разбойное нападение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Правоохранители завершили досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении сотрудника одного из исправительных центров УДПтС Украины в Запорожской области, который обвиняется в совершении грабежа то разбоя.
Так, в феврале и марте текущего года правоохранитель проник в жилище двух пожилых женщин, где совершил грабеж и разбойное нападение соответственно. Преступник задержан на месте совершения преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершение вышеуказанных преступлений милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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