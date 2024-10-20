Запорізька область під вогнем: окупанти завдали 247 ударів
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 247 атак по 9 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 6 авіаударів, 142 атаки дронів, 4 обстріли РСЗВ та 95 артобстрілів, поранено 10 людей у Запоріжжі.
За добу ворожі війська завдали 247 атак по дев'яти населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Окупанти здійснили 6 авіаційних ударів по Запоріжжю, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному.
Також 142 безпілотники різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. Окрім цього, чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню вражали Лобкове, Роботине та Малу Токмачку.
Всього зафіксовано 95 артобстрілів у Лобковому, Гуляйполі, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Левадному. За цей час надійшло 78 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо
Через атаку ворога 10 людей отримали поранення по обласному центру. Це чоловіки 35, 37, 39, 55 і 70 років, жінки 60, 67 і 80 та діти 9 й 13 років.
Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 10 осіб19.10.24, 22:36 • 43223 перегляди