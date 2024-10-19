Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 10 осіб
Київ • УНН
Внаслідок вечірньої атаки терористів на Запоріжжя постраждало 10 людей, серед яких двоє дітей. Удари були спрямовані на три райони міста, пошкодивши житлові будинки та комерційні об'єкти.
Кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки терористів на Запоріжжя зросла до 10 людей. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Дану інформацію також було підтверджено Національною поліцією України.
Нагадаємо
19 жовтня країна-агресор атакувала Запоріжжя, ймовірно, з використанням фугасних авіаційних бомб. Удари були спрямовані на три райони обласного центру, зокрема, поблизу приватних домоволодінь та відкритих ділянок. Вибухи призвели до часткового руйнування житлового будинку, а також пошкодили довколишні магазини, автомийку та складське приміщення торгівельного центру.
На жаль, постраждали 10 людей, серед яких двоє дітей віком 9 та 13 років.
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