Количество пострадавших от атаки на Запорожье возросло до 10 человек

Количество пострадавших в результате вечерней атаки террористов на Запорожье возросло до 10 человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

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Данная информация также была подтверждена Национальной полицией Украины.

Напомним

19 октября страна-агрессор атаковала Запорожье, вероятно, с использованием фугасных авиационных бомб. Удары были направлены на три района областного центра, в частности, вблизи частных домовладений и открытых участков. Взрывы привели к частичному разрушению жилого дома, а также повредили близлежащие магазины, автомойку и складское помещение торгового центра.

К сожалению, пострадали 10 человек, среди которых двое детей в возрасте 9 и 13 лет.

В Запорожье завершена ликвидация последствий авиаударов: 8 пострадавших