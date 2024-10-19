В Запорожье завершена ликвидация последствий авиаударов: 8 пострадавших
Киев • УНН
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий вражеских авиаударов в Запорожье. В результате атаки пострадали 8 человек, включая 2 детей, повреждены фасады домов и окна.
В Запорожье завершены работы по ликвидации последствий вражеских авиаударов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Сегодня террористическое государство осуществило авиаудары по Запорожью, в результате которых пострадали 8 человек, среди них 2 детей. Взрывная волна вызвала значительные повреждения фасадов домов и окон.
На месте происшествия работали спасатели, которые освободили машину, зажатую воротами автомойки. Для ликвидации последствий атаки были привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники.
Удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до 8 человек, среди них двое детей19 октября 2024, 17:57 • 5374 просмотра