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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье завершена ликвидация последствий авиаударов: 8 пострадавших

В Запорожье завершена ликвидация последствий авиаударов: 8 пострадавших

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Спасатели завершили работы по ликвидации последствий вражеских авиаударов в Запорожье. В результате атаки пострадали 8 человек, включая 2 детей, повреждены фасады домов и окна.

В Запорожье завершены работы по ликвидации последствий вражеских авиаударов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня террористическое государство осуществило авиаудары по Запорожью, в результате которых пострадали 8 человек, среди них 2 детей. Взрывная волна вызвала значительные повреждения фасадов домов и окон.

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На месте происшествия работали спасатели, которые освободили машину, зажатую воротами автомойки. Для ликвидации последствий атаки были привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники.

Удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до 8 человек, среди них двое детей19 октября 2024, 17:57 • 5374 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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