Удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до 8 человек, среди них двое детей
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье пострадало 8 человек, включая двух девочек 9 и 13 лет. Состояние детей оценивается как средней тяжести, остальные пострадавшие проходят медицинский осмотр.
В результате атаки рф на Запорожье количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Такие последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на сейчас", - сообщил Федоров.
По его словам, дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались.
"Остальных пострадавших медики сейчас осматривают", - резюмировал Федоров.