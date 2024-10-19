Удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до 8 человек, среди них двое детей

В результате атаки рф на Запорожье количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Такие последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на сейчас", - сообщил Федоров.

По его словам, дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались.

"Остальных пострадавших медики сейчас осматривают", - резюмировал Федоров.