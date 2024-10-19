Удар рф по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 8 людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждало 8 осіб, включаючи двох дівчаток 9 та 13 років. Стан дітей оцінюється як середньої тяжкості, інші постраждалі проходять медичний огляд.
У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз", - повідомив Федоров..
За його словами, діти знаходяться у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися.
"Інших постраждалих медики зараз оглядають", - резюмував Федоров.