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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4230 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Удар рф по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 8 людей, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 21035 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждало 8 осіб, включаючи двох дівчаток 9 та 13 років. Стан дітей оцінюється як середньої тяжкості, інші постраждалі проходять медичний огляд.

Удар рф по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 8 людей, серед них двоє дітей

У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз", - повідомив Федоров..

За його словами, діти знаходяться у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися.

"Інших постраждалих медики зараз оглядають", - резюмував Федоров.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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