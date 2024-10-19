У Запоріжжі завершено ліквідацію наслідків авіаударів: 8 постраждалих
Київ • УНН
Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів у Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, включаючи 2 дітей, пошкоджено фасади будинків та вікна.
У Запоріжжі завершено роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні терористична держава здійснила авіаудари по Запоріжжю, внаслідок яких постраждали 8 людей, серед них 2 дітей. Вибухова хвиля спричинила значні пошкодження фасадів будинків та вікон.
На місці події працювали рятувальники, які вивільнили автівку, затиснуту воротами автомийки. Для ліквідації наслідків атаки були залучені 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Удар рф по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 8 людей, серед них двоє дітей19.10.24, 20:57 • 21035 переглядiв