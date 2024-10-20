Запорожская область под огнем: оккупанты нанесли 247 ударов

За сутки вражеские войска нанесли 247 атак по девяти населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты совершили 6 авиационных ударов по Запорожью, Роботино, Малой Токмачке и Левадному.

Также 142 беспилотника различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное. Кроме этого, четыре обстрела из реактивных систем залпового огня поражали Лобково, Роботино и Малую Токмачку.

Всего зафиксировано 95 артобстрелов в Лобковом, Гуляйполе, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Левадном. За это время поступило 78 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним,

Из-за атаки врага 10 человек получили ранения по областному центру. Это мужчины 35, 37, 39, 55 и 70 лет, женщины 60, 67 и 80 и дети 9 и 13 лет.

Количество пострадавших от атаки на Запорожье возросло до 10 человек