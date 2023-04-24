Запобігти повторенню злочинів: Чубаров розповів про важливість оцінки збитків завданих росією в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Експертні дослідження збитків, завданих Україні в результаті анексії Криму росією, ляжуть в основу визначення суми репарацій, що їх має врешті сплатити агресор. Як розповів в ексклюзивному коментарі УНН голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, експертиза має тривати й надалі і зафіксувати усі збитки завдані росіянами.
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Цитата
“Такі дослідження важливі, бо всі цифри мають лягти у майбутні документи по виплатах репарацій. Всі знають, що причиною того, що відбувається зараз і те, в що перетворилася сучасна росія – це є непокаране зло. Жахливі злодіяння двадцятого століття, які здійснювалися в умовах радянського союзу та комуністичного режиму залишилися непокараними і зараз ми маємо реінкарнацію подібних масових злочинів. Тому резюмую - дослідження щодо збитків України через анексію Криму є надважливими”, - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
На думку Рефата Чубарова, цифра збитків, яка наразі сягає понад три трильйони гривень надалі буде збільшуватися.
“Думаю, що цифра однозначно збільшиться. Бо є набагато більш втрат, які ще не зафіксовані і не встановлені (...) Також зрозуміло, що після перемоги в російсько-українській війні і відновленні територіальної цілісності, ми не маємо права на цьому зупинитися. Є як мінімум декілька моментів, які мають бути закріплені відповідними міжнародними актами. Перше - це акт капітуляції росії, в якому мають бути дуже чітко визначені умови, порядок і обсяг репарацій, які має виплатити росія Україні. А друге - це гарантії неповторення: чіткі заборони щодо відтворення російської армії у вигляді такої сили, що може повторювати подібні агресії”, - додав Рефат Чубаров.
Нагадаємо
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели комплексне дослідження та встановили суму збитків, завданих Україні в результаті анексії Криму росією. Виявилося, що станом на кінець січня 2022 року вона становить понад 106 мільярдів дол. США, що за курсом НБУ наразі перевищує 3 трильйони грн.
Всі розрахунки базувалися на даних від міністерств та відомств України (загалом більше ніж 100 учасників процесу). Виявилося, що найбільші втрати понесли НАК Нафтогаз – понад 395 млн грн, Державне управління справами – понад 180 млн грн, Міністерство екології та природних ресурсів – понад 140 млн грн та Міністерство оборони України – понад 75 млн грн.
Експерти наголошують, що підраховані збитки є безпрецедентними в історії України, однак визначена сума може зрости за умов проведення додаткових досліджень, обрахунку та врахування в загальних збитках також суми упущеної вигоди.