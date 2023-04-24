Предотвратить повторение преступлений: Чубаров рассказал о важности оценки ущерба нанесенного россией в Крыму

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“Такие исследования важны, ведь все цифры должны лечь в будущие документы по выплатам репараций. Все знают, что причиной того, что происходит сейчас и то, во что превратилась современная россия – это ненаказанное зло. Ужасные злодеяния двадцатого века, которые совершались в условиях Советского союза и коммунистического режима остались безнаказанными и сейчас мы имеем реинкарнацию подобных массовых преступлений. Поэтому резюмирую - исследования по убыткам Украины из-за аннексии Крыма являются сверхважными”, - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

По мнению Рефата Чубарова, цифра убытков, которая сейчас достигает более трех триллионов гривен в дальнейшем будет увеличиваться.

“Думаю, что цифра однозначно увеличится. Потому что есть гораздо больше потерь, которые еще не зафиксированы и не установлены (...) Также понятно, что после победы в российско-украинской войне и восстановлении территориальной целостности, мы не имеем права на этом остановиться. Есть как минимум несколько моментов, которые должны быть закреплены соответствующими международными актами. Первое - это акт капитуляции россии, в котором должны быть очень четко определены условия, порядок и объем репараций, которые должна выплатить россия Украине. А второе - это гарантии неповторения: четкие запреты на воспроизведение российской армии в виде такой силы, которая может повторять подобные агрессии”, - добавил Рефат Чубаров.

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели комплексное исследование и установили сумму ущерба, нанесённого Украине в результате аннексии Крыма россией. Оказалось, что по состоянию на конец января 2022 года она составляет более 106 миллиардов долл. США, что по курсу НБУ сейчас превышает 3 триллиона грн.

Все расчеты базировались на данных от министерств и ведомств Украины (всего более 100 участников процесса). Оказалось, что наибольшие потери понесли НАК Нафтогаз – более 395 млн грн, Государственное управление делами – более 180 млн грн, Министерство экологии и природных ресурсов – более 140 млн грн и Министерство обороны Украины – более 75 млн грн.

Эксперты отмечают, что подсчитанные убытки являются беспрецедентными в истории Украины, однако определенная сумма может возрасти в условиях проведения дополнительных исследований, расчета и учета в общих убытках также суммы упущенной выгоды.