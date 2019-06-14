Запаси газу у ПСГ України зросли до 12,25 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 червня збільшився до 12,255 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 63,19 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 12 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 36,44 млн куб. м, з Угорщини - 15,00 млн куб. м, з Польщі - 4,26 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 39%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму через дивіденди.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення з травня поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.