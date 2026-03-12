Замовив убивство тещі за $5 тисяч і повірив у її смерть - прокуратура Київщини викрила організатора злочину

На Київщині викрили 53-річного киянина, який замовив убивство своєї тещі, прагнучи заволодіти її заощадженнями. Зловмисник повірив у смерть жінки, але правоохоронці попередили злочин, інсценувавши вбивство і затримавши організатора. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру 53-річному киянину за організацію замаху на умисне вбивство на замовлення та з корисливих мотивів - йдеться у повідомленні.

Чоловік конфліктував із матір’ю колишньої дружини через майно та хотів заволодіти її заощадженнями, які вона збирала на житло для онуків. Для цього він почав шукати кілера та звернувся до знайомого.

Підозрюваного познайомили із особою, яку він вважав виконавцем та погодився заплатити йому $5 000 або дозволити забрати гроші з дому потерпілої після злочину. Він також передав усю інформацію про жінку для реалізації плану.

Правоохоронці попередили злочин: інсценували вбивство, облили жінку фарбою, зв’язали руки та зробили фото. Псевдо-кілер передав знімки замовнику як доказ "виконання". Після цього чоловіка затримали.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

