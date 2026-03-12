Заказал убийство тещи за $5 тысяч и поверил в ее смерть - прокуратура Киевщины разоблачила организатора преступления

В Киевской области разоблачили 53-летнего киевлянина, который заказал убийство своей тещи, стремясь завладеть ее сбережениями. Злоумышленник поверил в смерть женщины, но правоохранители предотвратили преступление, инсценировав убийство и задержав организатора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Броварской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 53-летнему киевлянину за организацию покушения на умышленное убийство по заказу и из корыстных побуждений - говорится в сообщении.

Мужчина конфликтовал с матерью бывшей жены из-за имущества и хотел завладеть ее сбережениями, которые она собирала на жилье для внуков. Для этого он начал искать киллера и обратился к знакомому.

Подозреваемого познакомили с лицом, которое он считал исполнителем, и он согласился заплатить ему $5 000 или позволить забрать деньги из дома потерпевшей после преступления. Он также передал всю информацию о женщине для реализации плана.

Правоохранители предотвратили преступление: инсценировали убийство, облили женщину краской, связали руки и сделали фото. Псевдо-киллер передал снимки заказчику как доказательство "выполнения". После этого мужчину задержали.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статей предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Устроил стрельбу и ранил мужчину - в Киеве задержали иностранца