Заказал убийство тещи за $5 тысяч и поверил в ее смерть - прокуратура Киевщины разоблачила организатора преступления
Киев • УНН
На Киевщине задержали 53-летнего мужчину, который планировал убить тещу ради денег. Полиция инсценировала преступление и задержала заказчика после доказательств.
В Киевской области разоблачили 53-летнего киевлянина, который заказал убийство своей тещи, стремясь завладеть ее сбережениями. Злоумышленник поверил в смерть женщины, но правоохранители предотвратили преступление, инсценировав убийство и задержав организатора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Броварской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 53-летнему киевлянину за организацию покушения на умышленное убийство по заказу и из корыстных побуждений
Мужчина конфликтовал с матерью бывшей жены из-за имущества и хотел завладеть ее сбережениями, которые она собирала на жилье для внуков. Для этого он начал искать киллера и обратился к знакомому.
Подозреваемого познакомили с лицом, которое он считал исполнителем, и он согласился заплатить ему $5 000 или позволить забрать деньги из дома потерпевшей после преступления. Он также передал всю информацию о женщине для реализации плана.
Правоохранители предотвратили преступление: инсценировали убийство, облили женщину краской, связали руки и сделали фото. Псевдо-киллер передал снимки заказчику как доказательство "выполнения". После этого мужчину задержали.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статей предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
