Замість "У" буде "Н": набувають чинності зміни до позначень навчальних транспортних засобів
Київ • УНН
Починаючи з 4 травня, на автомобілях, які використовуються для навчання водінню та складання іспитів, будуть змінені номерні знаки з літери "У" на літеру "Н".
З 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому. На цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н". Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності завтра, 4 травня.
Таким чином, термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".
Відповідно маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. А також автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування
"Не верба б'є, арта б'є": МВС показало "вітання" окупантам від "Сталевого кордону"28.04.24, 14:27 • 21003 перегляди