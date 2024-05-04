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Замість "У" буде "Н": набувають чинності зміни до позначень навчальних транспортних засобів

Київ • УНН

 • 19448 перегляди

Починаючи з 4 травня, на автомобілях, які використовуються для навчання водінню та складання іспитів, будуть змінені номерні знаки з літери "У" на літеру "Н".

З 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому. На цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н". Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності завтра, 4 травня.

Таким чином, термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".

Відповідно маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. А також автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування

повідомив Головний сервісний центр МВС.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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