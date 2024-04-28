"Не верба б'є, арта б'є": МВС показало "вітання" окупантам від "Сталевого кордону"
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ показало бойову роботу артилеристів бригади "Сталевий кордон".
Міністерство внутрішніх справ показало бойову роботу артилеристів бригади "Сталевий кордон", які передали "вітання" російським окупантам, пише УНН.
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"Не верба бʼє, а арта бʼє. Артилеристи бригади "Сталевий кордон" Гвардії Наступу надсилають "вітання" окупантам", - ідеться у підписі до відео.
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