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"Не верба б'є, арта б'є": МВС показало "вітання" окупантам від "Сталевого кордону"

Київ • УНН

 • 21003 перегляди

Міністерство внутрішніх справ показало бойову роботу артилеристів бригади "Сталевий кордон".

Міністерство внутрішніх справ показало бойову роботу артилеристів бригади "Сталевий кордон", які передали "вітання" російським окупантам, пише УНН.

Деталі

"Не верба бʼє, а арта бʼє. Артилеристи бригади "Сталевий кордон" Гвардії Наступу надсилають "вітання" окупантам", - ідеться у підписі до відео.

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