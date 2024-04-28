"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  123444 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  109415 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  151511 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  143893 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139594 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125084 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  91174 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83759 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153811 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168285 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"

Министерство внутренних дел показало боевую работу артиллеристов бригады "Стальной кордон".

Война •   •  4239 просмотра
"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"

Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии

Несмотря на массированные атаки россии на энергетическую систему Украины, накануне не понадобилось масштабных ограничений или экстренного импорта электроэнергии, хотя состояние системы оставалось сложным, но стабильным из-за значительных повреждений, нанесенных системам генерации и передачи электроэнергии.

Война •   •  4600 просмотра
Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии

Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации

Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей - за минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел и 157 взрывов из различных видов оружия.

Война •   •  3374 просмотра
Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации

Донецкая область: на Новожеланное рф сбросила управляемую авиабомбу, Красногоровка - под круглосуточными вражескими обстрелами

Двое гражданских получили ранения и несколько жилых домов были повреждены в Донецкой области в результате российских обстрелов и ракетных ударов по многочисленным городам и селам.

Война •   •  5842 просмотра
Донецкая область: на Новожеланное рф сбросила управляемую авиабомбу, Красногоровка - под круглосуточными вражескими обстрелами

"Уже 24 случай": в Тисе пограничники обнаружили тела двух мужчин

Двое мужчин утонули при попытке нелегально пересечь реку Тиса на украинско-румынской границе, в результате чего общее количество погибших с начала российского вторжения возросло до 24 человек.

Криминал и ЧП •   •  5479 просмотра
"Уже 24 случай": в Тисе пограничники обнаружили тела двух мужчин

Враг значительно увеличил количество штурмов и обстрелов в Луганской области, на оккупированных территориях запретили массовые мероприятия - ОВА

Российские войска значительно усилили обстрелы и штурмы в Луганской области, одновременно запрещая массовые мероприятия на оккупированных территориях и вербуя в ряды "юнармии" через российскую пропаганду в школах.

Общество •   •  6579 просмотра
Враг значительно увеличил количество штурмов и обстрелов в Луганской области, на оккупированных территориях запретили массовые мероприятия - ОВА

На Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - ОВА

В Запорожской области Украины прогремел взрыв, как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации, после объявления воздушной тревоги и угрозы баллистических ракетных атак.

Война •   •  6637 просмотра
На Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - ОВА

Глава Киевской ОВА Кравченко: украинским военным передали новую партию FPV-дронов

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко объявил о передаче 72-й отдельной механизированной бригаде новой партии беспилотников в рамках совместной с громадами помощи украинским военным.

политика •   •  7873 просмотра
Глава Киевской ОВА Кравченко: украинским военным передали новую партию FPV-дронов

Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома

Скарлетт Йоханссон, София Буш, Розарио Доусон и Молли Рингвальд блистали в гламурных платьях на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 2024 в Вашингтоне, округ Колумбия.

Новости Мира •   •  9491 просмотра
Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома

ХАМАС опубликовал новое видео с заложниками, которых похитили еще в октябре прошлого года

ХАМАС обнародовал новое видео, на котором двое израильских заложников, Кит Сигел и Омри Миран, похищенные в октябре прошлого года, выступают под давлением боевиков с призывом освободить их с помощью соглашения об обмене пленными.

Новости Мира •   •  9358 просмотра
ХАМАС опубликовал новое видео с заложниками, которых похитили еще в октябре прошлого года