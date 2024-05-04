Вместо "У" будет "Н": вступают в силу изменения в обозначения учебных транспортных средств

С 4 мая автомобили, на которых кандидаты в водители осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены, будут обозначаться по-новому. На этих транспортных средствах изменится опознавательный знак "У" на "Н". Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, передает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в Правила дорожного движения. А для практической реализации этого нововведения Кабинет Министров Украины принял постановление №1128 от 27 октября 2023 года, которое вступит в силу завтра, 4 мая.

Таким образом, термин "Учебное транспортное средство" меняется на "Учебное транспортное средство".

Соответственно маркировку «Н» должны иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для осуществления практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов. А также автомобили сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители проверяют практические навыки управления сообщил Главный сервисный центр МВД.

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