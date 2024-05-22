Замах на прем'єра Словаччини: стан здоров'я Фіцо не дозволяє транспортувати його до Братислави
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається у важкому, але стабільному стані в лікарні Рузвельта після замаху на нього, а його переведення до Братислави неможливе ще кілька днів.
Питання переведення прем'єра Словаччини Роберта Фіцо з лікарні Рузвельта не буде актуальним ще кілька днів. Він ще не в стані, щоб його транспортували до Братислави. передає УНН із посиланням на Aktuality.
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Лікарня Рузвельта, де перебуває Фіцо, повідомила про поточний стан його здоров'я. Вона зазначила, що сьогоднішній медичний консиліум підтвердив обрану на сьогодні процедуру лікування прем'єр-міністра, включаючи всі медичні втручання.
"Стан пацієнта важкий, але наразі стабільний", - додали в лікарні у соцмережі.
Міністр оборони Роберт Каліняк також розповів про стабілізацію стану Роберта Фіцо в середу вранці. Наразі, за словами Каліняка, стан здоров’я прем’єр-міністра не дозволяє його перевести з університетської лікарні та поліклініки Ф.Д. Рузвельта в Банській Бистриці, де Фіцо відновлюється протягом тижня після замаху.
Словацькі лікарі розповіли про стан Фіцо після замаху20.05.24, 14:59 • 19902 перегляди
Міністр Каліняк стверджує, що мав приватну розмову з прем’єр-міністром про те, як Роберт Фіцо сприймає замах, але він хоче, щоб це залишалося приватним. Він запевнив, що у журналістів ще буде можливість поставити таке запитання безпосередньо прем'єр-міністру.
Нагадаємо
Минулої середи Фіцо став мішенню для 71-річного Юрая К. Нападник кілька разів вистрілив у прем'єр-міністра після закінчення засідання уряду в Гандлові.