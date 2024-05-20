Словацькі лікарі розповіли про стан Фіцо після замаху
Київ • УНН
Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стабільний і покращується після поранень, отриманих під час замаху на нього 15 травня, повідомляють лікарі лікарні Рузвельта.
Медики заявили про покращення стану пораненого у результаті замаху 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це повідомляє Aktuality, пише УНН.
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Лікарня Рузвельта в понеділок уранці дала коротку заяву про поточний стан прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Клінічно його стан покращується, він спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем'єр-міністр залишається під нашим наглядом",
Зазначається, що питання про переведення прем'єр-міністра в інший медичний заклад поки що не розглядається.
Прем'єр-міністр Фіцо перебуває в лікарні Рузвельта з середи. Його доставили туди гелікоптером після того, як у нього декілька разів вистрілив 71-річний чоловік з Левіце. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.
Нагадаємо
У Словаччині прем'єр-міністр Роберт Фіцо дістав поранення внаслідок стрілянини, де відбувалося засідання уряду, його доправили до лікарні.