Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Медики заявили об улучшении состояния раненого в результате покушения 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Aktuality, пишет УНН.

Детали

Больница Рузвельта в понедельник утром дала краткое заявление о текущем состоянии премьер-министра Роберта Фицо.

После сегодняшней консультации состояние пациента стабильное. Клинически его состояние улучшается, он общается, воспалительные показатели медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашим наблюдением", - заявили врачи.

Отмечается, что вопрос о переводе премьер-министра в другое медицинское учреждение пока не рассматривается.

Премьер-министр Фицо находится в больнице Рузвельта со среды. Его доставили туда вертолетом после того, как в него несколько раз выстрелил 71-летний мужчина из Левице. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Напомним

В Словакии премьер-министр Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, где проходило заседание правительства, его доставили в больницу.