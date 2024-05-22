Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо не позволяет транспортировать его в Братиславу

Вопрос перевода премьера Словакии Роберта Фицо из больницы Рузвельта не будет актуальным еще несколько дней. Он еще не в состоянии, чтобы его транспортировали в Братиславу, передает УНН со ссылкой на Aktuality.

Детали

Больница Рузвельта, где находится Фицо, сообщила о текущем состоянии его здоровья. Она отметила, что сегодняшний медицинский консилиум подтвердил выбранную на сегодня процедуру лечения премьер-министра, включая все медицинские вмешательства.

"Состояние пациента тяжелое, но пока стабильное", - добавили в больнице в соцсети.

Министр обороны Роберт Калиняк также рассказал о стабилизации состояния Роберта Фицо в среду утром. Сейчас, по словам Калиняка, состояние здоровья премьер-министра не позволяет его перевести из университетской больницы и поликлиники Ф.Д. Рузвельта в Банской Быстрице, где Фицо восстанавливается в течение недели после покушения.

Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Министр Калиняк утверждает, что имел частный разговор с премьер-министром о том, как Роберт Фицо воспринимает покушение, но он хочет, чтобы это оставалось частным. Он заверил, что у журналистов еще будет возможность задать такой вопрос непосредственно премьер-министру.

Напомним

В прошлую среду Фицо стал мишенью для 71-летнего Юрая К. Нападающий несколько раз выстрелил в премьер-министра после окончания заседания правительства в Гандлове.