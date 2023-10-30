Залізнична катастрофа в Індії: загинуло 14 пасажирів, поранено 50. Причина аварії - "людська помилка"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Щонайменше 14 людей загинули і близько 50 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії в неділю. Причиною смертельної залізничної аварії, за словами офіційних осіб, стала "людська помилка". Про це повідомляє УНН із посиланням на телевізійну мережу Al Jazeera.
Деталі
«Людська помилка» стала причиною смертельного удару, у результаті якого загинуло 14 пасажирів і було поранено 50 жителів південно-східного штату Андхра-Прадеш в Індії, заявили офіційні особи. Представники уряду також повідомили журналістам у понеділок, що рятувальні роботи завершено, і тепер увага зосереджена на відновленні колії. Наразі відомо, що через аварію скасовано 33 поїзди, а ще 22 перенаправлено.
У своїй реакції в соціальних мережах, після аварії, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив громадськість країни, що чиновники працюють над тим, щоб впоратися зі «злощасним сходженням поїзда з рейок».
Що сталося
У неділю, 29 жовтня, спеціальний пасажирський поїзд, що прямував з Вішакхапатнама до Паласи, зупинився на колії між Аламандою і Кантакапалле поблизу Котсаватсали через відсутність сигналу, коли пасажирський поїзд Vizag-Raigad протаранив його, зійшовши з рейок з трьома вагонами.
Недільна аварія сталася лише через кілька місяців після жахливої аварії трьох потягів, у якій загинули 292 людини і тисячі отримали поранення в східному індійському штаті Одіша.
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