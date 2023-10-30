Железнодорожная катастрофа в Индии: погибли 14 пассажиров, ранены 50. Причина аварии - "человеческая ошибка"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По меньшей мере 14 человек погибли и около 50 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в штате Андхра-Прадеш на юге Индии в воскресенье. Причиной смертельной железнодорожной аварии, по словам официальных лиц, стала "человеческая ошибка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на телевизионную сеть Al Jazeera.
Детали
«Человеческая ошибка» стала причиной смертельного удара, в результате которого погибли 14 пассажиров и были ранены 50 жителей юго-восточного Андхра-Прадеша в Индии, заявили официальные лица. Представители правительства также сообщили журналистам в понедельник, что спасательные работы завершены, и теперь основное внимание уделяется восстановлению пути. Сейчас известно, что из-за аварии отменены 33 поезда, а еще 22 перенаправлены.
В своей реакции в социальных сетях, после аварии, премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил общественность страны, что чиновники работают над тем, чтобы справиться с «злополучным схождением поезда с рельсов».
Что произошло
в воскресенье, 29 октября, специальный пассажирский поезд, идущий из Вишакхапатнама в Паласу, остановился на пути между Аламандой и Кантакапалле недалеко от Котсаватсалы из-за отсутствия сигнала, когда пассажирский поезд Vizag-Raigad протаранил его, сойдя с рельсов с тремя вагонами.
Воскресная авария произошла всего через несколько месяцев после ужасной аварии при участии трех поездов, в результате которой погибли 292 человека и тысячи получили ранения в восточном индийском штате Одиша.
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