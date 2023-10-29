В Індії зіткнулися два потяги: загинули 6 людей, 40 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Два пасажирські потяги зіткнулися на півдні Індії в неділю, в результаті чого шість людей загинули та 40 отримали поранення. По це пише АР, передає УНН.
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Аварія сталася у штаті Андхра-Прадеш, коли поїзд на ходу, врізався в нерухомий потяг, що призвело до сходу з рейок щонайменше трьох вагонів.
Кілька команд рятувальників і жителі діставали з-під уламків поранених пасажирів.
Головний міністр штату попросив владу направити якомога більше машин швидкої допомоги до місця аварії та розпорядився про інші заходи допомоги.
Відзначається, що залізничні аварії в Індії є звичайним явищем, у них часто звинувачують людські помилки або застаріле сигнальне обладнання.
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