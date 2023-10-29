В Индии столкнулись два поезда: погибли 6 человек, 40 получили ранения
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. Два пассажирских поезда столкнулись на юге Индии в воскресенье, в результате чего шесть человек погибли и 40 получили ранения. По это пишет АР, передает УНН.
Детали
Авария произошла в Андхра-Прадеше, когда поезд на ходу, врезался в неподвижный поезд, что привело к сходу с рельсов по меньшей мере трех вагонов.
Несколько команд спасателей и жители доставали из-под обломков раненых пассажиров.
Главный министр штата попросил власти направить как можно больше машин скорой помощи к месту аварии и распорядился о других мерах помощи.
Отмечается, что железнодорожные аварии в Индии являются обычным явлением, в них часто обвиняют человеческие ошибки или устаревшее сигнальное оборудование.
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