Вибух метану на шахті у Казахстані: кількість жертв зросла до 32
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кількість жертв аварії на шахті імені Костенка в Казахстані зросла до 36. Про це повідомила прес-служба МНС Казахстану, передає УНН.
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"На цей момент виявлено тіла 36 людей, тривають пошуки 10 шахтарів", - йдеться у повідомленні.
Контекст
Аварія сталася у суботу, 28 жовтня. У компанії заявили, що в момент аварії в шахті перебували 252 шахтарі, 208 з них вивели на поверхню.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією “АрселорМіттал Теміртау”, якій належить шахта. Для з’ясування обставин події створено урядову комісію.
Генпрокуратура Казахстану повідомляє про початок досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих чи будівельних робіт.
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