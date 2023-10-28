Вибух метану на шахті у Казахстані: кількість жертв зросла до 32
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. 32 особи, за останніми даними, загинули під час вибуху метану в шахті імені Костенка в Казахстані, передає УНН із посиланням на МНС Казахстану.
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Пошуки ще 14 шахтарів продовжуються. Роботу шахт вугільного департаменту АТ “АрселорМіттал Теміртау” призупинено на найближчу добу, повідомили у прес-службі компанії.
Як зазначає видання “Орда”, вибух, який стався сьогодні у шахті імені Костенка, вже п’ята трагедія на об’єктах “АрселорМіттал Теміртау” за рік.
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У компанії заявили, що в момент пригоди в шахті перебували 252 шахтарі, 208 з них вивели на поверхню.
Задіяно 55 осіб та 12 одиниць техніки Карагандинської філії ТОВ “Республіканський центральний штаб професійних воєнізованих аварійно-рятувальних служб”.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією “АрселорМіттал Теміртау”. Для з’ясування обставин події створено урядову комісію.
Генпрокуратура Казахстану повідомляє про початок досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих чи будівельних робіт.
На сайті “АрселорМіттал Теміртау” йдеться, що компанія є найбільшим підприємством гірничо-металургійного сектора. Вона входить до складу сталеливарного концерну ArcelorMittal, який придбав комбінат у середині 1990-х років.