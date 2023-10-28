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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Взрыв метана на шахте в Казахстане: количество жертв возросло до 32

Киев • УНН

 • 71227 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. 32 человека, по последним данным, погибли при взрыве метана в шахте имени Костенко в Казахстане, передает УНН со ссылкой на МЧС Казахстана.

Взрыв метана на шахте в Казахстане: количество жертв возросло до 32

Детали

Поиски еще 14 шахтеров продолжаются. Работа шахт угольного департамента АО “АрселорМиттал Темиртау” приостановлена на ближайшие сутки, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечает издание “Орда”, взрыв, который произошел сегодня в шахте имени Костенко, уже пятая трагедия на объектах “АрселорМиттал Темиртау” за год.

Добавим

В компании заявили, что в момент происшествия в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность.

Задействовано 55 человек и 12 единиц техники Карагандинского филиала ТОО “Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб”.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “АрселорМиттал Темиртау”. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия.

Генпрокуратура Казахстана сообщает о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ.

На сайте “АрселорМиттал Темиртау” говорится, что компания является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора. Она входит в состав сталелитейного концерна ArcelorMittal, который приобрел комбинат в середине 1990-х годов.

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