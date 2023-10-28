Взрыв метана на шахте в Казахстане: количество жертв возросло до 32
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. 32 человека, по последним данным, погибли при взрыве метана в шахте имени Костенко в Казахстане, передает УНН со ссылкой на МЧС Казахстана.
Детали
Поиски еще 14 шахтеров продолжаются. Работа шахт угольного департамента АО “АрселорМиттал Темиртау” приостановлена на ближайшие сутки, сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечает издание “Орда”, взрыв, который произошел сегодня в шахте имени Костенко, уже пятая трагедия на объектах “АрселорМиттал Темиртау” за год.
Добавим
В компании заявили, что в момент происшествия в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность.
Задействовано 55 человек и 12 единиц техники Карагандинского филиала ТОО “Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб”.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “АрселорМиттал Темиртау”. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия.
Генпрокуратура Казахстана сообщает о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ.
На сайте “АрселорМиттал Темиртау” говорится, что компания является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора. Она входит в состав сталелитейного концерна ArcelorMittal, который приобрел комбинат в середине 1990-х годов.