росіяни вирішили скоротити вугледобувні підприємстві у «лнр» та «днр»
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські загарбники вирішили скоротити кількість вугледобувних підприємств у так званих «лнр» та «днр» зі 114 лише до 15. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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«У профільному міністерстві рф заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих «лнр» та «днр» вирішено скоротити зі 114 лише до 15. Майже 100 шахт визнані росіянами нерентабельними», - написав Лисогор.
За його словами, значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники.
«Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті «червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Багато вугледобувних підприємств зупинили через багатомільйонні борги за електропостачання. Обіцяли, що світло на росії буде дешевшим? Але вугілля виявилося взагалі нікому не потрібним», - зазначив Лисогор.
Окрім того, він прокоментував так звані «перші вибори».
«Добігли кінця так звані «перші вибори» – закінчилися обіцянки. Чоловіків, яких ще не мобілізували, але які є на військовому обліку у так званій «лнр», змушують щомісяця відвідувати військкомат. Звісно, під ковпаком перебувають ті, хто отримує зарплату в бюджетних установах ворога», - написав Лисогор.
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