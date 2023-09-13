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росіяни вирішили скоротити вугледобувні підприємстві у «лнр» та «днр»

росіяни вирішили скоротити вугледобувні підприємстві у «лнр» та «днр»

Київ • УНН

 • 378064 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські загарбники вирішили скоротити кількість вугледобувних підприємств у так званих «лнр» та «днр» зі 114 лише до 15. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Цитата

«У профільному міністерстві рф заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих «лнр» та «днр» вирішено скоротити зі 114 лише до 15. Майже 100 шахт визнані росіянами нерентабельними», - написав Лисогор.

За його словами, значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники.

«Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті «червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Багато вугледобувних підприємств зупинили через багатомільйонні борги за електропостачання. Обіцяли, що світло на росії буде дешевшим? Але вугілля виявилося взагалі нікому не потрібним», - зазначив Лисогор.

Окрім того, він прокоментував так звані «перші вибори».

«Добігли кінця так звані «перші вибори» – закінчилися обіцянки. Чоловіків, яких ще не мобілізували, але які є на військовому обліку у так званій «лнр», змушують щомісяця відвідувати військкомат. Звісно, під ковпаком перебувають ті, хто отримує зарплату в бюджетних установах ворога», - написав Лисогор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада Європи засудила незаконні "вибори" на окупованих територіях України

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